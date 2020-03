Basket

Basket - NBA : Curry, Durant... Ces joueurs qui vont perdre gros à cause du coronavirus !

Publié le 17 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Un journaliste de l’ESPN a évoqué les nombreuses pertes que les joueurs pourraient connaître sur leurs salaires si la saison venait à ne pas reprendre. Stephen Curry mais aussi Kevin Durant sont concernés !

Le coronavirus a totalement bousculé le calendrier des franchises de la NBA. Après les tests positifs de Rudy Gobert au Covid-19, les dirigeants de la ligue américaine de basket ont décidé de tout suspendre pour au moins 30 jours. Si la NBA venait à complètement être annulée, les répercussions économiques de la saison pourraient être conséquentes ! Certains joueurs verraient leur salaire complètement dégringolé ! Explications.

Stephen Curry ne touchera pas un quart de son salaire annuel !