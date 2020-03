Basket

Basket - NBA : Coronavirus, confinement... Donovan Mitchell envoie un message fort !

Publié le 17 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

Touché par le coronavirus, Donovan Mitchell a invité les personnes à respecter les consignes mises en place par le gouvernement américain.

Deuxième joueur de la ligue touché par le coronavirus, Donovan Mitchell a donné des bonnes nouvelles sur son état il y a quelques jours : « Je n’ai aucun symptôme, quand les gens me demandent, je leur dis que si vous veniez à m’annoncer que je dois jouer une série au meilleur de sept matchs demain, je serais prêt à enfiler mes chaussures. J’ai la chance de me sentir bien. » De nombreux gouvernements ont d’ores et déjà pris des mesures mais un message venant d’une personne touchée par le Covid-19 peut avoir plus d’effet. Donovan Mitchell invite toutes les personnes à rester chez eux.

« Aidons les autres et restons à l’intérieur »

« Je vois encore des gens sortir et aller dans les bars, clubs, restaurants et à la plage, etc. En tant que pays, aidons les autres et restons à l’intérieur. » a expliqué le joueur du Jazz via son compte Twitter . Le confinement pourrait arriver bien vite aux États-Unis. Il invite ici les personnes à respecter les consignes après que Rudy Gobert l’ai fait quelques jours avant.