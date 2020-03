Basket

Basket - NBA : L'annonce de taille du patron de la NBA sur le coronavirus !

Publié le 13 mars 2020 à 10h35 par A.D. mis à jour le 13 mars 2020 à 10h37

Alors que Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, la NBA a décidé de suspendre la saison jusqu'à nouvelle ordre. A en croire Adam Silver, la ligue américaine pourrait ne pas reprendre avant au moins un mois.

La NBA ne devrait pas reprendre avant au moins un mois. C'est en tous les cas ce qu'a expliqué le patron de la ligue américaine Adam Silver. Alors que Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, la NBA a annoncé, via un communiqué, la suspension de la compétition ce jeudi : « La NBA va suspendre ses matchs après la conclusion des matchs de mercredi soir jusqu’à nouvel ordre. La NBA va se servir de ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes à suivre au sujet de l’épidémie de coronavirus ».

«La durée de la suspension ? Au moins trente jours»