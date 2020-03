Basket

Basket - NBA : Un proche de Kevin Durant se prononce sur son retour !

Publié le 16 mars 2020 à 22h35 par La rédaction

Kevin Durant s’est rompu le tendon d’Achille lors des Finales NBA 2019. Le report de la saison aurait pu lui permettre de faire son retour, mais l'un de ses amis ne croit pas à ce scénario

Blessé depuis 9 mois, Kevin Durant a annoncé une saison blanche dès l’annonce de sa rupture du tendon d'Achille. Le report de la saison NBA à cause de l'épidémie de coronavirus aurait pu permettre au MVP 2014 de faire son retour plus vite que prévu. Selon l’un de ses proches cela ne sera pas le cas. Les conditions actuelles ne sont pas réunies pour permettre un retour du double champion NBA.

« Kevin doit déjà se demander comment poursuivre sa rééducation avec les nouvelles contraintes et c’est déjà difficile »