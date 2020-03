Basket

Basket - NBA : Vers une suspension allongée à cause du coronavirus ?

Publié le 16 mars 2020 à 17h35 par A.D.

Le patron de la NBA avait annoncé une suspension de la ligue d'au moins trente jours à cause du coronavirus. Celle-ci pourrait être finalement allongé et durer au moins huit semaines.

La NBA pourrait ne pas reprendre avant deux mois. Alors que Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, la ligue a décidé de suspendre ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. Interrogé sur le sujet, Adam Silver, le patron de la NBA, a expliqué que la durée de la suspension serait d'au moins trente jours. Mais il semblerait que cette période soit partie pour être allongée. En effet, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont préconisé ce dimanche une annulation ou un report d'au moins huit semaines, soit deux mois, pour les événements regroupants cinquante personnes ou plus.

Une suspension d'au mois deux mois en NBA ?