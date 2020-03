Basket - NBA : Le coronavirus ennuie déjà Giannis Antetokounmpo !

Basket

Le coronavirus a touché de plein fouet la NBA. Giannis Antetokounmpo, cloîtré chez lui par ordre de la NBA, a réagi avec humour à la situation.

Suite aux mesures prises par les dirigeants de la NBA et plus largement par le gouvernement des États-Unis, les joueurs de toutes les franchises de la ligue ont pour obligation de rester chez eux. Le développement du COVID-19 dans le monde a effectivement bousculé la NBA qui a officiellement annoncé la suspension de la saison 2019-20 jusqu’à nouvel ordre. Certains joueurs s’ennuient déjà, comme Giannis Antetokounmpo...

« Si c'est ainsi que va être ma vie après le basket-ball, je ne prendrai pas ma retraite avant longtemps », a expliqué le pivot des Bucks de Milwaukee via son compte Twitter en ajoutant plusieurs smileys à la fin de sa phrase. Giannis Antetokounmpo fait savoir avec ironie qu’il s’ennuie dur comme fer et que cette situation le pousserait à frôler le parquet encore bien des années...

If this is how my life is going to be after basketball I’m not retiring for a long time ?''''''? @mariahdanae15 #25yearCareer