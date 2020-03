Basket

Basket - NBA : Gobert présente ses excuses après son geste !

Publié le 12 mars 2020 à 23h35 par D.M.

Contrôlé positif au coronavirus, Rudy Gobert a tenu à présenter ses excuses. Le Français avait notamment été mis en cause après avoir tourné en dérision la diffusion du virus.

La NBA n’est pas épargnée par le COVID-19. Pivot des Utah Jazz, Rudy Gobert a été contrôlé positif au coronavirus. Par conséquent, la Ligue nord-américaine de basket a décidé de suspendre la saison jusqu’à nouvel ordre. Et une vidéo diffusée sur internet impliquant l'international français crée la polémique. Lors d’un point presse, Rudy Gobert avait touché l’ensemble des micros placés devant lui avant de quitter la salle. Un geste que beaucoup ont considéré comme irresponsable. Sur son compte Twitter , le joueur français a tenu à présenter ses excuses.

« J’espère que mon histoire servira d’avertissement et incitera tout le monde à prendre cela au sérieux »

« Je tiens à remercier tout le monde de s’être tant soucié de moi et de me soutenir depuis ces dernières 24 heures. J’ai vécu tellement d’émotions depuis que j’ai appris mon diagnostic… Surtout de la peur, de l’anxiété et de la gêne. La première chose, et la plus importante, c’est que je veux m’excuser publiquement auprès de tous ceux que j’ai pu mettre en danger. À l’époque, je ne savais pas que j’étais infecté. J’ai été négligent et je n’ai pas d’excuse. J’espère que mon histoire servira d’avertissement et incitera tout le monde à prendre cela au sérieux. Je ferai tout ce que je peux pour utiliser mon expérience comme moyen d’éduquer les autres et de prévenir la propagation de ce virus. Je suis sous haute surveillance et je me rétablirai complètement. Je vous remercie encore pour votre soutien. J’encourage tout le monde à prendre toutes les mesures pour rester en sécurité et en bonne santé. Love » a déclaré sur Rudy Gobert.