Basket - NBA : Evan Fournier donne des nouvelles de Rudy Gobert !

Alors que Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, poussant la NBA à suspendre la saison, Evan Fournier se montre rassurant concernant la santé du pivot du Jazz.

« Ce (mercredi) matin, un joueur du Jazz a été testé négatif pour la grippe saisonnière, une angine et une infection des voies respiratoires. Ses symptômes ont diminué au cours de la journée, cependant, par mesure de précaution, la décision a été prise de le tester pour le Covid-19. Un résultat positif préliminaire est tombé avant le coup d'envoi du match à Oklahoma City . » Par le biais d'un communiqué, le Jazz a confirmé qu'un de ses joueurs était atteint par le coronavirus. Il s'agit de Rudy Gorbert. Mais pas d'inquiétudes, le Français va bien comme le révèle son compatriote Evan Fournier.

« Je viens juste de téléphoner à Rudy. Il va bien. Ne laissons pas tout le monde paniquer. Je vous aime », a écrit le joueur d'Orlando sur son compte Twitter . Malgré tout, après ce premier cas de coronavirus d'un joueur de NBA, la saison a été suspendue, comme la Ligue l'a annoncé par le biais d'un communiqué : « La NBA va suspendre ses matchs après la conclusion des matchs de mercredi soir jusqu’à nouvel ordre. La NBA va se servir de ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes à suivre au sujet de l’épidémie de coronavirus . »

