Basket - NBA : LeBron James évoque son face-à-face avec Giannis Antetokounmpo !

Publié le 7 mars 2020 à 23h35 par La rédaction

LeBron James a été très impliqué défensivement face aux Bucks dans le choc de la semaine. Le King a défendu sur le prodige Giannis Antetokounmpo. Il revient sur cette situation.

LeBron James a réalisé une performance digne des Playoffs dans la nuit de vendredi à samedi. Les Lakers peuvent remercier leur King qui est en grande partie responsable de la victoire face aux Bucks de Milwaukee (113-103). Le numéro 23 a brillé offensivement mais aussi sur le plan défensif car LeBron James a défendu sur Giannis Antetokounmpo après l’expulsion d’Anthony Davis. L'homme du match a évoqué cette situation.

« J’ai juste relevé le défi »