Basket - NBA : Stephen Curry fait une annonce en vidéo !

Publié le 5 mars 2020 à 18h35 par La rédaction

Stephen Curry va retrouver le parquet ! C’est le joueur de Golden State qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Golden State réalise une très mauvaise saison. La raison ? Les longues blessures de Stephen Curry et Klay Thompson, tout simplement les deux meilleurs joueurs de la franchise. Si le retour de Thompson n’est toujours pas à l’ordre du jour, Curry est cependant sur le retour. Après un retour finalement annulé dimanche dernier contre les Wizards, le meneur des Warriors devrait retrouver le parquet du Chase Center dès cette nuit.

« il était temps ! »

Mais comment en être sûr ? C’est le joueur lui-même qui l’a annoncé via son compte Twitter en postant une vidéo qu’il titre : « il était temps ! » Avec un triste bilan de 14-48, Golden State ne se qualifiera pas pour les prochains Playoffs. Il ne faudra pas non plus compter sur le numéro 30 pour faire des miracles ce soir. D’autant plus qu’il ne devrait pas rester longtemps sur le terrain. Même si le staff médical des Warriors ne s’inquiète pas, le coach Steve Kerr devrait prendre quelques précautions.