Basket : L’énorme coup de gueule de Tony Parker !

Publié le 4 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Propriétaire de l’ASVEL, Tony Parker n’a pas mâché ses mots pour remettre Edwin Jackson à sa place.

Edwin Jackson ne s’était pas montré tendre à l’encontre de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne et son entraîneur, Zvezdan Mitrović. Mis à l’écart dans la foulée, l’international français a quitté les Rhodaniens au mois de février pour retrouver l’Estudiantes Madrid, son ancien club. Alors que Tony Parker n’avait pas pris la parole depuis le départ de son joueur, l’ancien meneur des San Antonio Spurs, désormais propriétaire de l’ASVEL, a profité d’un reportage de RMC Sport pour hausser le ton.

« Si tu n’es pas capable de supporter un coach comme ça, alors change de club »