Basket - NBA : Zion Williamson déclare sa flamme à LeBron James

Publié le 27 février 2020 à 16h35 par A.D.

Ce mercredi, les LA Lakers se sont imposés face aux New Orleans Pelicans. À l’issue de la partie, Zion Williamson a fait part de son immense bonheur d’avoir affronté LeBron James.

Zion Williamson est honoré d’avoir affronté LeBron James. Ce mercredi, les LA Lakers de LeBron James se sont frottés aux New Orleans Pelicans de Zion Williamson. Auteur de 40 points, 8 rebonds et 6 passes, The King a été l’un des grands artisans de la victoire de sa franchise. Alors qu’il a inscrit 29 points, 6 rebonds et 3 passes, le prodige de 19 ans n’a pas pu empêcher la défaite des siens au Staples Center. Malgré tout, Zion Williamson a tiré du positif de cette rencontre.

«C’est un joueur incroyable, son CV parle pour lui»