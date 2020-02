Basket

Basket - NBA : Lebron James raconte son coup de maître contre les Celtics !

Publié le 24 février 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 24 février 2020 à 20h36

Les Lakers se sont imposés 114-112 sur leur parquet face aux Celtics hier soir. Les fans de Los Angeles peuvent remercier Lebron James qui a fait basculer la rencontre dans les derniers instants de la partie grâce à un parfait turnaround jump shot. Un geste sur lequel il est revenu.

La victoire face aux Celtics de Boston dimanche permet aux coéquipiers de Lebron James de continuer leur série. Les Lakers de Los Angeles restent toujours maitre de la Conférence Ouest avec un bilan de 43 victoires et 12 défaites. Mené à quelques minutes de la fin du match, c’est Lebron James qui a permis à Los Angeles de s’imposer face à un concurrent direct au titre NBA grâce à un parfait turnaround jump shot. Une rencontre sur laquelle il est revenu.

« On savait ce qui nous attendait, eux aussi et ça a été un super match pour les deux équipes »