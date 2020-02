Basket

Basket - NBA : Dwyane Wade rend un vibrant hommage à Kobe Bryant

Publié le 23 février 2020 à 17h35 par A.D.

Décédé à la suite d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant a laissé un grand vide dans la planète basket. Dwyane Wade a tenu à faire passer un message fort à Black Mamba.

Kobe Bryant excellait dans tous les domaines. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Dwyane Wade. Victime d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant a trouvé la mort il y a près d’un mois (le 26 janvier). Un drame qui n’a pas manqué de faire réagir les grandes figures du sport mondial. Dans des propos rapportés par Basket Session , Dwyane Wade a rendu un très bel hommage à Kobe Bryant, la légende des LA Lakers.

«Il nous montrait la voie, mais il n’est plus là»