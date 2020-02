Basket - NBA

NBA : Le discours poignant de la femme de Kobe Bryant...

Publié le 24 février 2020 à 22h35 par La rédaction

La cérémonie publique en hommage à Kobe Bryant s’est déroulée ce lundi soir. L’épouse du joueur, Vanessa Bryant, a eu un discours très poignant pour son mari.

Vanessa Bryant a eu un discours extrêmement émouvant au Staples Center de Los Angeles lundi soir. L’épouse de Kobe Bryant a rendu un vibrant hommage à son mari disparu dans un tragique accident d’hélicoptère il y a plusieurs semaines. Les moments forts de son discours ont été rapportés par RMC Sport .

« Il était mon tout »