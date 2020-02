Basket

Basket : Tony Parker à la tête de l’OL ? La réponse de Jean-Michel Aulas !

Publié le 25 février 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Tony Parker est actuellement président de l’ASVEL, Jean-Michel Aulas ne dit pas non pour le voir le remplacer à la tête de l’OL.

Après une carrière bien remplie en NBA, Tony Parker a décidé de se reconvertir en tant que dirigeant. Et c’est du côté de l’ASVEL qu’il fait actuellement ses premiers pas, occupant ainsi le poste de dirigeant. Mais dans les prochains mois, l’ancienne gloire du basket français pourrait voir plus grand. Et pourquoi s’investir dans le football ? Alors que Tony Parker est déjà membre du conseil d’administration de l’OL, Jean-Michel Aulas a expliqué qu’il était une option pour le remplacer chez les Gones.

« Ce sera un entrepreneur de très grand renom »