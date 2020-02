Basket

Basket : La grande annonce de Jean-Michel Aulas sur Tony Parker !

Publié le 12 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas annonce que Tony Parker, son homologue de l’Asvel, intégrera bien le Conseil d’Administration du club.

Après avoir décidé de raccrocher l’été dernier, à 36 ans et après 18 saisons en NBA, Tony Parker se concentre désormais sur ses obligations à l’Asvel. Président du club de Villeurbanne, actuellement troisième de Jeep Elite, l’ancien meneur des San Antonio Spurs tente de mener la formation de la banlieue de Lyon au sommet (championnat, EuroLigue). Lors d'une conférence de presse ce mercredi, afin de présenter les comptes trimestriels de l'OL, Jean-Michel Aulas, président du club, annonce l'arrivée de Parker au sein du Conseil d'Administration.

«On va pouvoir intégrer Tony»