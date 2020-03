Basket

Basket : Dwayne Wade veut attribuer une récompense inattendue !

Publié le 4 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Marcus Smart n’a jamais été un prétendant sérieux au titre du meilleur défenseur de l’année. Peu importe, Dwyane Wade veut le voir remporter le trophée, comme cela avait été fait pour un certain Michael Jordan...

Qui sera le défenseur de l’année ? Qui soulèvera le trophée DPOY ? Rudy Gobert, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons sont les principaux favoris à ce titre. Sans eux, leur équipe respective prendrait beaucoup plus de points. Interrogé par Celtics.com , Dwyane Wade a désigné le joueur qui devrait pour lui remporter ce trophée. Un choix étonnant aujourd’hui, mais logique à l’époque...

« Marcus Smart est intrépide »