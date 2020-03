Basket

Basket – NBA : LeBron James s’enflamme pour Anthony Davis !

Publié le 4 mars 2020 à 11h35 par A.C. mis à jour le 4 mars 2020 à 11h39

LeBron James n’a pas tari d’éloges au sujet d’Anthony Davis, son coéquipier aux Los Angeles Lakers.

Face à Philadelphie, on a pu assister à une belle prestation de LeBron James, avec notamment un insolent tir depuis le logo. Pourtant, les Los Angeles Lakers ont également pu compter sur très grand Anthony Davis pour défaire les 76ers (120-107, qui a notamment réalisé 13 rebonds et marqué 37 points. Cette victoire n’a d’ailleurs fait que conforter la première place des Californiens dans la Conférence Ouest.

« Je savais déjà à quel point ce type était incroyable »