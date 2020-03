Basket

Basket - NBA : L’entourage de Kevin Durant annonce une bonne nouvelle pour son retour

Publié le 2 mars 2020 à 15h35 par T.M.

Alors que Kevin Durant assurait dernièrement qu’il ne jouerait pas cette saison avec les Nets, il pourrait finalement faire son grand retour à l’occasion des Jeux Olympiques.

Blessé au tendon d’Achille lors des dernières Finales entre les Warriors et les Raptors, Kevin Durant est actuellement en pleine rééducation. Les fans des Nets vont cependant devoir prendre leur mal en patience pour voir KD sous ses nouvelles couleurs. « Non, je ne reviendrai pas cette saison. La meilleure chose à faire pour moi, c’est de continuer la rééducation, revenir le plus fort possible et me concentrer sur la saison prochaine », assurant ainsi dernièrement Kevin Durant. Toutefois, les fans pourraient le revoir bien avant la prochaine saison de NBA.

« Une possibilité »