Basket

Basket - NBA : Les Warriors ne comprennent pas le départ de Kevin Durant !

Publié le 25 février 2020 à 16h35 par T.M.

Durant l’intersaison, Kevin Durant a quitté les Warriors pour les Nets. Un choix toujours pas compris par le propriétaire de la franchise californienne.

La free agency a causé de nombreux changements en NBA cet été. Et les Nets ont été à l’origine de gros coups de tonnerre. Du côté de Brooklyn, on a ainsi accueilli Kyrie Irving, mais aussi Kevin Durant. Après avoir tout gagné avec les Warriors, KD a décidé de s’offrir un nouveau challenge du côté de New York. Un coup dur pour Golden State, où on ne comprend pas ce départ de Kevin Durant. Rapporté par BasketSession , Joe Lacob, propriétaire de la franchise californienne, a affiché son incompréhension.

« Il avait toutes les raisons du monde de rester »