Basket - NBA : La grande annonce de Kevin Durant sur son retour !

Publié le 21 février 2020 à 11h35 par T.M.

Blessé au tendon d’Achille lors des dernières Finales NBA, Kevin Durant a assuré qu’il ne jouerait pas cette saison.

Durant la free agency, les Nets de Brooklyn ont frappé fort en annonçant les arrivées de Kyrie Irving et Kevin Durant. Problème, les fans de la franchise new-yorkaise doivent prendre leur mal en patience avant de voir KD sous ses nouvelles couleurs. En effet, lors des dernières Finales NBA disputées avec les Warriors, le joueur de 31 ans s’est gravement blessé au tendon d’Achille. Et alors qu’on a dernièrement vu Kevin Durant effectuer quelques tirs, ce n’est pas maintenant qu’il va faire son retour sur les parquets de la NBA.

Rendez-vous la saison prochaine !