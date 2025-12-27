C’est décidé : Une star du PSG va s’en aller !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme l'une des grandes stars de l'effectif actuel au sein du PSG, Vitinha semble avoir d'ores et déjà acté le fait qu'il ne terminera pas sa carrière au sein du club de la capitale. Le milieu de terrain portugais, s'il est très épanoui aujourd'hui au sein du PSG, annonce son envie de retourner au FC Porto avant de raccrocher les crampons.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2029 avec le PSG, Vitinha (25 ans) terminera-t-il sa carrière au Parc des Princes ? Rien n'est moins sûr après ces propos accordés à O Jogo vendredi, dans lesquels Vitinha indique très clairement qu'il envisagerait un retour au FC Porto avant la fin de sa carrière de joueur.

Vitinha vise un retour à Porto « J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi à Dragão, mais cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et des souhaits du club », confie le milieu de terrain portugais du PSG, qui précise malgré tout est très épanoui au sein du club francilien dont il porte les couleurs depuis 2022.