Basket - NBA : Le message fort d'Anthony Davis sur l'absence de LeBron James

Publié le 28 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Anthony Davis a réalisé une belle performance qui a permis aux Lakers de s’imposer sur le parquet de Golden State sans LeBron James. L'ancien des Pelicans a d'ailleurs analysé la performances des Californiens sans le King.

Sans LeBron James, les Los Angeles Lakers ont quand même cartonné les Warriors (86-116). Avec cette victoire, la franchise de Los Angeles conforte sa première place de la Conférence Ouest et compte désormais un bilan plus que satisfaisant de 45 victoires pour 12 défaites. Sans King James, c’est Anthony Davis qui a porté les Lakers. Auteur d’une très belle performance, le numéro 3 a surtout haussé le niveau en seconde période pour finir la rencontre à 23 points. The Unibrow est d'ailleurs heureux du match de ses coéquipiers qui ont su réaliser un troisième quart-temps énorme (40-17) sans LeBron James.

C’est une question d’effort et d’envie