Basket - NBA : Batum fait un terrible constat sur son aventure aux Hornets !

Publié le 5 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Au vu de leur effectif, les Hornets pourraient réaliser de bien plus belles saisons. Nicolas Batum ne répond pas du tout aux attentes et s’excuse auprès des fans de Charlotte.

Nicolas Batum réalise une saison très moyenne. Le joueur français des Hornets traverse une période difficile entre les blessures et les choix du coach James Borrego, qui ne l’a plus utilisé depuis le 24 janvier dernier et le match face à Milwaukee à Paris. Batum est arrivé de Portland lors de l’été 2015 en signant un très gros contrat. Conscient de ses mauvaises performances, l’ailier français de Charlotte fait son mea culpa.

« Ça n’a pas fonctionné »