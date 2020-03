Basket

Basket - NBA : Touché par le Coronavirus, ce joueur des Celtics appelle à la prudence !

Publié le 21 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Marcus Smart, arrière des Celtics, a été testé positif au coronavirus. Le joueur de NBA a passé un message fort à la population !

Le coronavirus touche de plein fouet le basket. La NBA a d’ailleurs fermé ses portes pendant 30 jours et devrait évidemment allonger cette période. 14 personnes, joueurs ou membres d’un staff, ont été contaminés par le Covid-19. Les Etats-Unis sont touchés par le virus et un des joueurs testé positif a alerté la population ! Il supplie les américains à prendre le Covid-19 très au sérieux

« Prenez ce virus sérieusement ! »