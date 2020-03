Basket

Basket : NBA, coronavirus... L'incroyable geste de Rudy Gobert !

Publié le 16 mars 2020 à 13h35 par A.D.

Premier joueur diagnostiqué positif au coronavirus, Rudy Gobert a indirectement provoqué la suspension de la NBA. Comme l'a communiqué sa franchise, l'Utah Jazz, le Français aurait fait une promesse de don de près 448 000 euros pour éradiquer le COVID-19.

Rudy Gobert aurait mis la main à la poche pour contrer le coronavirus. Alors que le Français a été testé positif, la NBA a décidé de suspendre la ligue jusqu'à nouvel ordre. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter , Rudy Gobert a tenu à donner de ses nouvelles : « je me sens mieux chaque jour, grâce au personnel médical de l'Utah et d'Oklahoma City. Vous le savez déjà, mais je rappelle que vous devez vous laver les mains fréquemment, avec de l'eau et du savon, éviter de toucher votre visage, vos yeux, votre nez, et éviter le contact avec les gens. Pour vous protéger vous, mais aussi ceux qui vous entourent. J'aurais voulu prendre cela plus sérieusement avant, et j'espère que tout le monde le fera, car nous pouvons gagner ensemble. Prenez soin de vous » . Pour se rattraper, Rudy Gobert aurait l'intention de faire un incroyable geste.

«Rudy Gobert va donner plus de 448 000 euros»