Basket - NBA : Coronavirus, micros... Rudy Gobert revient sur sa mauvaise blague !

Avant d'être diagnostiqué positif au coronavirus, Rudy Gobert s'est amusé à toucher les micros d'une conférence de presse. Le pivot français du Jazz a tenté d'expliquer sa mauvaise blague.

Rudy Gobert regrette d'être mal vu. Avant d'être touché par le coronavirus, le pivot français a fait une blague de très mauvais gout. En entrant en salle de conférence de presse, Rudy Gobert s'est amusé à toucher plusieurs micros. Une plaisanterie qui est très mal passé. D'autant qu'il a été le premier joueur NBA a être diagnostiqué positif au coronavirus. Lors d'un Live Instagram avec Taylor Rooks, journaliste au Bleacher Report , Rudy Gobert est revenu sur sa mauvaise blague.

« Si j'ai des regrets ? Je suis quelqu’un qui plaisante tout le temps. Maintenant, il y a des gens qui connaissent vraiment mon coeur. Toucher les micros m’a fait mal paraître. C’est une question de perception. Ça m’a fait passer pour quelqu’un qui ne se soucie pas de la vie des autres » , a-t-il confié dans des propos rapportés par Eric Walden, journaliste pour The Salt Lake Tribune , sur son compte Twitter .

