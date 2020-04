Basket

Basket : Tony Parker persiste et signe pour la succession d'Aulas à l'OL !

Publié le 10 avril 2020 à 13h35 par A.D.

A la tête de l'OL, Jean-Michel Aulas imaginerait bien Tony Parker prendre sa succession. Comme il l'a répété ce vendredi, le président de l'ASVEL ne dirait pas «non» à son homologue des Gones.

Tony Parker est emballé par l'idée de prendre la présidence de l'OL. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas a expliqué qu'il serait prêt à laisser sa place à l'actuel président de l'ASVEL lorsqu'il prendra le large. Une idée qui ne déplait pas du tout à Tony Parker, comme il l'avait lui-même confié lors de la même interview : « Pourquoi pas. Pourquoi pas... Je n’en ai jamais parlé avec Jean-Michel. Mais c’est vrai que si un jour il me voit comme cela et qu’il me le demande, je pense que c’est un poste qui ne peut pas se refuser » . Interrogé sur le sujet par So Foot ce vendredi, Tony Parker en a rajouté une couche.

«C’est un honneur d’être considéré comme tel»