Basket : Tony Parker décrit sa relation particulière avec Jean-Michel Aulas

Publié le 5 avril 2020 à 18h35 par A.D.

Alors qu'ils nouent des liens privilégiés, Tony Parker et Jean-Michel Aulas sont aujourd'hui partenaires. Le président de l'ASVEL s'est livré sur sa relation avec son homologue de l'OL.

Tony Parker a un lieu spécial avec Jean-Michel Aulas. A tel point que les deux hommes ont décidé de devenir partenaires par le biais de leurs clubs respectifs : l'OL et l'ASVEL. Mais ce n'est pas tout, puisque Jean-Michel Aulas serait prêt à donner les clés de son club à Tony Parker lorsqu'il aura décidé de prendre le large. Une idée qui plait beaucoup à la légende vivante des San Antonio Spurs. Interrogé sur sa relation avec Jean-Michel Aulas (71 ans) dans les colonnes de L'Equipe , Tony Parker (37 ans) a expliqué qu'ils étaient fait du même bois malgré leur différence d'âge.

«On n'est pas de la même génération, mais...»