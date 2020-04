Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert menacé de mort !

Publié le 13 avril 2020 à 13h35 par A.M.

Pointé du doigt pour avoir minimisé l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis afin d'annoncer avoir été testé positif au virus, Rudy Gobert avoue avoir reçu des menaces de mort.

C'est une petite blague qui n'a pas du tout fait rire. Il y a quelques jours, avant la suspension de la saison NBA, Rudy Gobert avait tourné en dérision l'épidémie de Covid-19 qui en était qu'à ses débuts aux Etats-Unis en touchant tous les micros posés devant lui lors de sa conférence de presse. Un geste qui aurait pu paraître anodin, sauf que quelques jours plus tard, le pivot du Jazz a été testé positif au virus, contraignant la Ligue à suspendre sa saison. Par la suite, Rudy Gobert n'a pas manqué d'être critiqué, notamment pas son coéquipier Donovan Mitchell. Mais ce n'est pas tout. Le Français a même reçu des menaces.

«J’ai reçu des menaces de mort»