Basket

Basket - NBA : Les vérités du patron de la NBA sur la reprise de la saison !

Publié le 7 avril 2020 à 18h35 par D.M.

Le patron de la NBA a évoqué la suite de la saison. Et face au contexte sanitaire, Adam Silver ne souhaite prendre aucune décision avant le mois de mai.

Les Etats-Unis sont durement touchés par la crise du coronavirus. Le pays dénombre plus de 350 000 cas et déplore plus de 10 000 décès depuis le début de la crise sanitaire. Dans ce contexte catastrophique, les compétitions sportives à l’instar de la NBA ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. Adam Silver est revenu sur cette saison, suspendue depuis le 11 mars suite au contrôle positif de Rudy Gobert. Le patron de la NBA a indiqué qu’aucune décision ne sera prise avant le mois de mai.

« Il y a trop de paramètres inconnus en ce moment »