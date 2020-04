Basket

Basket - NBA : Quand Tim Duncan est placé au-dessus de Kobe Bryant...

Publié le 7 avril 2020 à 13h35 par La rédaction

Intronisé à la prochaine cérémonie du Hall of Fame, Kobe Bryant rentre donc officiellement dans la liste des légendes de la NBA. Mais dans son classement, un journaliste place une légende de San Antonio devant lui.

Comme pour lui rendre un dernier hommage, Kobe Bryant a été intronisé au prochain Hall of Fame. Disparu à l’âge de 41 ans à la suite d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant aura marqué le basket et particulièrement la NBA. La légende des Lakers restera dans la tête de tous les amateurs de basket. Est-il pour autant le meilleur joueur de l’histoire de la NBA ? Certains ont d’autres préférences comme notamment Tim Duncan, également intronisé au prochain Hall of Fame.

« Il faut prendre en compte le modèle de régularité que Duncan a été. »