Basket - NBA : Cet incroyable témoignage sur Kobe Bryant !

Grande figure du divertissement américain, Kevin Hart a tenté sa chance dans le monde du basketball. Le comédien a participé à un training camp avec Kobe Bryant et s’est remémoré une anecdote folle sur le regretté Black Mamba.

Ce n’est un secret pour personne que Kobe Bryant était un travailleur acharné. Sa détermination à toujours pousser les limites à l’extrême avait d’ailleurs causé des problèmes aux Los Angeles Lakers avec Shaquille O’Neal ou encore Dwight Howard. Lors d’un camp d’entraînement à La Salle, Bryant était venu pour travailler sur un aspect précis de son jeu et y a rencontré Kevin Hart qui tentait de percer dans le monde du basket à cette époque. Le désormais comédien à la renommée internationale a profité de la période de confinement pour livrer une incroyable anecdote sur Kobe Bryant.

« Vous devez vous présenter ici et vouloir devenir meilleur. Regardez Kobe Bryant. Il vient ici tous les jours et travaille. Kobe Bryant n’a pas pris la balle de basket dans sa main droite depuis qu’il est dans ce camp » . a déclaré le coach de La Salle Speedy Morris d’après Kevin Hart qui a avoué par la suite avoir réalisé l’étendue du talent et de la détermination dont faisait preuve le Black Mamba . « Kobe Bryant s’est servi de ce camp uniquement pour travailler sur sa main gauche. Il n’a jamais tiré avec sa main droite. N’a jamais dribblé avec la main droite. Kobe Bryant a joué contre nous de la main gauche. L’opportunité que j’ai cru être la plus importante de ma vie est devenue un simple entraînement pour Kobe Bryant ! Les moments où je pensais que je jouais contre l’une des meilleures défenses de tous les temps, étaient les mêmes moments où Kobe Bryant comptait simplement dans sa tête : « un dribble, deux dribbles, trois dribbles »… Cet homme était au dessus du mot « bon ». Il va sans dire que c’est à ce moment-là que mes rêves des NBA ont été balayés ». a confié Kevin Hart sur son compte Instagram dans des propos rapportés par Clutch Points.

.@KevinHart4real tells an incredible story about Kobe’s unparalleled work ethic and focusMamba went an entire camp in high school without using his right hand pic.twitter.com/6f5fJ4kBhB