Basket - NBA : Cette incroyable anecdote sur Kobe Bryant et Michael Jordan !

Publié le 4 avril 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2020 à 14h37

Kobe Bryant avait un mental de vainqueur. S’il fallait jouer contre des monstres comme Michael Jordan, même à la retraite, il le faisait. Et cette petite anecdote le prouve !

Kobe Bryant est décédé le 26 janvier dernier mais il ne fait aucun doute qu’il restera à jamais dans le cœur des passionnés de basket. Le Black Mamba a tout simplement marqué l’histoire de la NBA par son palmarès, ses performances hors normes lors des grands rendez-vous, son amour pour un maillot : celui des Lakers de Los Angeles, mais aussi par son tempérament. C’était un gagnant et il était prêt à défier les plus grands joueurs de l’histoires comme Michael Jordan, même avec des kilos en trop... Sam Smith, ancien journaliste connu pour avoir écrit un livre sur la légende des Bulls a sorti une anecdote très croustillante...

Quand Kobe Bryant affrontait Michael Jordan parce qu’il voulait lui « botter les fesses »