Basket - NBA : Le plan de Damian Lillard pour accéder aux Playoffs !

Publié le 4 avril 2020 à 11h35 par La rédaction

Suspendue à cause de l’émancipation du coronavirus, la NBA pourrait reprendre directement avec les Playoffs. Une situation qui éliminerait Portland. Pour sauver les Blazers, Damien Lillard a un plan !

Le coronavirus a totalement chamboulé le sport mondial. La NBA a fermé ses portes le 12 mars dernier après l’annonce du diagnostic positif de Rudy Gobert au Covid-19. Depuis, plusieurs joueurs et familles de joueurs ont été malheureusement touchées par le virus. Ainsi, de nombreuses options pour la fin de saison sont analysées. L’annulation complète de la ligue est de plus en plus évoquée mais certains joueurs croient toujours en un retour de la NBA dans les prochains mois. Si les Playoffs ont bien lieu, Damien Lillard évoque une idée pour déterminer les huit qualifiés de chaque conférence.

« Donnez-nous une chance d’y accéder... »