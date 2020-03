Basket

Basket - NBA : Cette proposition complètement folle pour finir la saison !

Publié le 31 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Après une carrière stoppée à cause d’un accident à moto, Jay Williams est aujourd’hui consultant NBA pour ESPN. Avec humour, il a imaginé une suite de la ligue américaine grâce à deux bateaux !

Le coronavirus a touché de plein fouet le basket mondial. La NBA a particulièrement été touché par le virus puisqu’en plus de stopper la saison de manière temporaire, certains joueurs ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. De nombreuses situations de fin de saison ont été évoquées par les différents médias. Annulation de la saison ? Report cet été ? Cet ancien joueur de NBA soumet une idée complètement folle !

«Vous auriez un bateau de croisière pour la conférence Est, et un pour la conférence Ouest»