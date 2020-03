Basket

Basket - NBA : LeBron James affiche un souhait pour la fin de saison !

Publié le 28 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que la NBA est suspendue depuis le 11 mars, le monde du basket se demande quand et comment la saison va reprendre. Une piste étudie la possibilité de terminer la saison à huis clos mais LeBron James a du mal à l’envisager.

Suspendue depuis le début du mois de mars à cause de l'épidémie de coronavirus, la NBA cherche des solutions pour reprendre sa saison. La ligue pourrait envisager de reprendre le championnat à huis clos dans un premier temps. Cette possibilité ne ravit pas forcément tout le monde et notamment LeBron James qui s'est exprimé sur une éventuelle reprise sans spectateurs.

LeBron James ne veut pas de huis clos