Basket

Basket - NBA : La grande annonce de LeBron James sur la reprise de la saison !

Publié le 27 mars 2020 à 12h35 par J.-G.D. mis à jour le 27 mars 2020 à 12h36

Sollicité afin de donner son avis sur une éventuelle reprise de la NBA, LeBron James interpelle directement Adam Silver, patron de la ligue.

Les parquets de NBA attendent toujours la fin de la menace du coronavirus. Une épidémie qui commence à faire des dégâts aux États-Unis et il n’est pas dit que la ligue américaine puisse reprendre. Les derniers matches de la saison régulière pourraient donc être annulés afin de se concentrer seulement sur les play-offs. Une solution qui ne ravit pas du tout LeBron James, star des Los Angeles Lakers, le tout dans des propos rapportés par Basket Session ce vendredi.

«S'il y a une chose que l'on ne peut pas faire, c'est de passer directement aux playoffs»