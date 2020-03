Basket

Basket - NBA : LeBron James détesté ? Un ancien coéquipier explique pourquoi !

Publié le 26 mars 2020 à 17h35 par La rédaction

Coéquipier de LeBron James aux Cavaliers de Cleveland pendant quatre ans, Iman Shumpert a expliqué pourquoi le King ne plaisait pas à certains joueurs. La raison ? Très surement la jalousie.

Champion NBA en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami et en 2016 avec les Cavaliers de Cleveland, LeBron James est sans aucun doute l’une des plus grandes légendes de la ligue américaine. La légende des Cavs a aussi participé à 16 reprises au All-Star Game depuis 2005. Mais c’est bien connu, le bonheur des uns fait le malheur des autres. LeBron James est en effet détesté par certains. Pourquoi ? Un de ses anciens coéquipiers l’explique.

«Car il fait tout bien. Il n’y a pas d’erreurs dans son CV»