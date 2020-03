Basket

Basket - NBA : Quand Shaquille O’Neal compare LeBron James à deux légendes !

Publié le 24 mars 2020 à 21h35 par Th.B.

Champion NBA à trois reprises, LeBron James aurait beaucoup de Kobe Bryant et de Michael Jordan dans son jeu selon Shaquille O’Neal.

Considéré comme le digne héritier de Michael Jordan à ses débuts avec les Cleveland Cavaliers en 2003, LeBron James est devenu une référence du basket américain et un joueur mondialement connu. Au fil de sa carrière, King James a remporté trois titres de champion NBA, dont un avec la franchise de l’Ohio, son lieu de naissance. Sa polyvalence dans son jeu et sa puissance lui valent des comparaisons avec Michael Jordan. Les observateurs débattent constamment pour savoir qui de MJ ou du King est le meilleur joueur de tous les temps.

« LeBron est une combinaison de Michael Jordan et Kobe Bryant. Il tient des deux »