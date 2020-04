Basket

Basket - NBA : Quand Giannis Antetokounmpo est annoncé sur le départ !

Publié le 4 avril 2020 à 9h35 par Th.B.

Alors que l’avenir de Giannis Antetokounmpo fait beaucoup parler ces derniers temps, Isaiah Thomas s’est montré catégorique. Le franchise player des Bucks va quitter Milwaukee.

Et si Giannis Antetokounmpo quittait les Bucks pour rejoindre une franchise plus réputée, capable de faire rayonner sa marque ? Par l’intermédiaire d’un de ses journalistes, Bleacher Report révélait dernièrement qu’un départ de The Greek Freak de Milwaukee pour rejoindre la baie d’Oakland était possible. En effet, les Golden State Warriors chercheraient à attirer Antetokounmpo à terme en proposant notamment un tour de Draft à la franchise du Wisconsin. Et un départ de Giannis Antetokounmpo pour un plus grand marché est tout à fait possible selon Isaiah Thomas.

Isaiah Thomas acte le départ de Giannis Antetokounmpo !