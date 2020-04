Basket

Basket - NBA : La demande complètement folle de LeBron James... à PNL !

Publié le 1 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

Favori pour être nommé MVP, LeBron James souhaiterait à tout prix le donner à son coéquipier Alex Caruso. Le King a un plan très étonnant pour se lancer dans le rap avec le « MVP 2020 » et PNL !

Après une grandiose saison, malheureusement coupée à cause du coronavirus, LeBron James pourrait remporter un nouveau titre de MVP. Le joueur des Lakers est en grande partie responsable de la première place de Los Angeles en Conférence Ouest. S’il le reçoit, le King aurait envie de le donner à son coéquipier Alex Caruso. Pourquoi ? LeBron James rêverait de collaborer avec PNL pour marquer à jamais le rap français...

« PNL Ft. Alex Caruso le MVP 2020, ça serait juste ouf ! »