Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour un documentaire sur Michael Jordan !

Publié le 31 mars 2020 à 22h35 par Th.B.

Prévu pour le mois de juin, le documentaire Netflix sur Michael Jordan intitulé The Last Dance sortira le 20 avril en France. De quoi faire le bonheur d’un certain LeBron James.

Après avoir remporté six bagues de champion NBA et avoir pris à deux reprises sa retraite sportive en 1993 et 1998, Michael Jordan a définitivement mis un terme à sa carrière de basketteur en 2003 après une deuxième et ultime pote chez les Washington Wizards. Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, His Airness a inspiré plusieurs générations de basketteurs et de fans et aura le droit à son propre documentaire sur Netflix dès le mois prochain.

« Le 19 avril n’arrivera jamais assez vite. JE NE PEUX PAS ATTENDRE ! »

Initialement prévu pour juin, The Last Dance sera finalement disponible sur Netflix le 20 avril prochain en France et le 19 avril aux USA. Cette série documentaire portée sur Michael Jordan a été produite par la plateforme américaine et tient déjà en haleine une grande partie des amoureux du basket, à l’instar de LeBron James. Sur son compte Twitter officiel, King James a fait part de son impatience quant à la sortie du documentaire. « Le 19 avril n’arrivera jamais assez vite. JE NE PEUX PAS ATTENDRE !! Oui monsieur ! ».