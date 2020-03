Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s’enflamme pour les Warriors !

Publié le 30 mars 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 30 mars 2020 à 12h36

Coach des Golden State Warriors, Steve Kerr a indiqué que son équipe version 2016-2017 était la plus forte. Une saison que la franchise remportera face aux Cavaliers.

Coach des Golden State Warriors depuis 2014, Steve Kerr a mené son équipe vers les sommets. La franchise a remporté le titre NBA à trois reprises (en 2015, 2017 et 2018) grâce de nombreux joueurs de qualité à l’instar de Stephen Curry ou encoreKlay Thompson. Ces joueurs ont permis aux Warriors d’établir des records notamment celui du plus grand nombre de victoires en saison régulière lors de la saison 2015/2016 (73 victoires). Mais à en croire Steve Kerr, son équipe, la saison suivante, a été la plus forte notamment en raison de l’apport de Kevin Durant.

« On avait la confiance du titre de 2015, plus Kevin Durant »