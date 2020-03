Basket

Basket - NBA : Cette grande annonce sur la reprise de la NBA !

Publié le 24 mars 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que la NBA est suspendue et qu’aucune date de reprise n’a été annoncée, Mark Cuban voit la saisons reprendre plus tôt que d’autres ne le pensent.

La NBA s’est arrêtée le 11 mars et la ligue n’a pas encore annoncé de date de reprise de la compétition. Plusieurs joueurs, dont Rudy Gobert ont été testés positif au coronavirus et les Etats-Unis commencent à accroître les mesures pour lutter contre la pandémie. La majorité des personnes voient pour l’instant le championnat reprendre au mieux début juin. Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Maverick annonce un scénario plus optimiste que les autres sur le sujet.

Une reprise mi-mai