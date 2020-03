Basket

Basket - NBA : Une très belle initiative face au coronavirus pour les fans de NBA ?

Publié le 19 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

La NBA comme la plupart des compétitions dans le monde est à l’arrêt à cause du coronavirus. Le directeur de la ligue envisage pourtant de faire jouer un match.

A l’arrêt depuis le 11 mars à cause du coronavirus, la NBA ne reprendra pas de si tôt. Mais le manque de matchs pèse sur les joueurs et les fans de basket, à tel point que la NBA envisage d’organiser un match dans certaines conditions. Les conditions sanitaires semblent compliquées pour mettre en place un événement de cette ampleur, mais le directeur de la ligue envisage cette possibilité.

Un match à huis clos ?