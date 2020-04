Basket

Basket - NBA : Quand Steve Kerr ose la comparaison entre Draymond Green et... Michael Jordan !

Publié le 3 avril 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 3 avril 2020 à 10h37

Coéquipier de Michael Jordan lors de la grande époque des Chicago Bulls et désormais entraîneur de Draymond Green avec les Warriors, Steve Kerr voit des similitudes entres les joueurs, notamment en ce qui concerne leur rage de vaincre.

Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de la NBA, Michael Jordan est régulièrement comparé à d'autres joueurs. Kobe Bryant et LeBron James sont les deux qui sont souvent cités comme étant les plus proche de MJ. Toutefois, le sextuple Champion NBA est également sujet à des comparaisons plus surprenantes. Et cette fois-ci c'est avec Draymond Green que Michael Jordan est comparé par Steve Kerr. Toutefois, l'entraîneur des Warriors connait très bien les deux hommes, puisqu'il est l'entraîneur du premier et a été coéquipier du second avec les Bulls. Par conséquent, Steve Kerr sait de quoi il parle.

Jordan, Green et leur «fougueuse compétitivité»