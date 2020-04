Basket

Basket - NBA : Cette énorme sortie sur le futur de Zion Williamson !

Publié le 2 avril 2020 à 13h35 par A.M.

Interrogé sur la façon dont il voit se présenter la carrière de Zion Williamson, J.J. Redick n'y pas par quatre chemins, c'est un futur Hall of Famer.

Numéro 1 de la Draft et présenté comme la futur star de la Ligue, Zion Williamson était très attendu. En réalité, depuis LeBron James, aucun rookie n'avait suscité autant d'attente en NBA. Et pourtant, il a fallu se montrer patient. Blessé au genou, le joueur des Pelicans n'a fait ses grands débuts qu'à la fin du mois de janvier. Mais clairement, l'attente en valait la peine. Avec une moyenne de 23,6 points et 6,8 rebonds avec un temps de jeu encore limité, Zion Williamson a impressionné pour ses premiers pas avec New Orleans.

J.J. Redick voit les choses en grands pour Zion Williamson