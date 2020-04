Basket

Basket - NBA : La folle idée de Damian Lillard pour la reprise de la saison !

Publié le 1 avril 2020 à 16h35 par D.M.

Suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus, la saison NBA pourrait ne pas se terminer sous son format habituel. Joueur des Portland Trail Blazers, Damial Lilliard a suggéré une idée.

La pandémie de coronavirus n’épargne que très peu de pays et continue sa propagation dans le monde entier. Ce mardi, les Etats-Unis ont enregistré un nombre record de personnes contaminées par le virus. Et les sportifs ne sont pas épargnés par cette grave crise sanitaire. Rudy Gobert, aujourd’hui guéri, a été le premier joueur NBA a avoir été contrôlé positif au COVID-19. Suite à cela, les dirigeants de la ligue nord-américaine ont suspendu la saison jusqu’à nouvel ordre.

« Ils devraient faire des matches à élimination directe »